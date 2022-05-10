Элиста, 10 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили девять человек, выписаны с выздоровлением 15 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 10 мая.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

В настоящее время в двух инфекционных стационарах лечение получает 31 пациент с COVID-19. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 313 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 259 пациентов. Не справились с коронавирусом 842 человека.