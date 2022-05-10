Астрахань, 10 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Пляж и лестницы набережных подтопило в Астрахани 9 мая, об этом сообщают местные СМИ.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Астрахань

По информации «АиФ Астрахань», накануне, 9 мая, в городе наблюдался пик паводка — оказались подтоплены спуски к Волге, лестницы на Комсомольской и Петровской набережных.

По информации КаспНИРХа, в настоящее время уровень воды в реке достигает 515 — 525 см, по прогнозу, рыбохозяйственное половодье завершится к концу первой декады июня.