Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM «Запад» подбирает формальные (юридические) обоснования для изъятия, как Российских резервов, так и всех иных средств «связанных с Россией». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUMуральский общественник Максим Стародубцев.

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«А это, на секундочку, по разным подсчетам, сумма, приближающаяся к полутора триллионов долларов совокупно. Достойная цель для распила и откатов, де-факто обеспечивающая стимул воевать для политической верхушке Киева. Напомню, состояние всех (!) крупнейших украинских олигархов на данный момент не превышало 50 млрд долларов. Полутора триллионов хватит на всех. Но просто так перевести их в кэш и отмыть «через Украину» не получится. «Процедура» не даёт. Но правовая «квалификация», опирающаяся на термин «терроризм», с производными «спонсор терроризма» и т.п. позволяет успешно преодолеть любые юридические препятствия для освоения указанных средств», — считает активист.

Касаясь роста угроз для Калининградской области и в целом для Российской Федерации, он отметил, что пока у России существует «ядерный щит», принципиальные угрозы её существованию условны. И здесь многое зависит от того, насколько быстро удастся выстроить в Донбассе и Мариуполе с Херсоном эффективный мир.

«С Россией, способной справиться с внутренними проблемами, ссориться не будут. А вот если проблемы внутренние будут нарастать, то никуда не делось правило: «падающего — подтолкни», — заключил Стародубцев.

Как сообщало ИА REGNUM, сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством. Это решение было принято единогласно.