Элиста, 10 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Калмыкии в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 10 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Согласно прогнозу синоптиков, в степной республике с 10 по 12 мая чрезвычайная пожарная опасность самого высокого (пятого) класса сохранится на севере Калмыкии — в Малодербетовском районе.

В связи с этим возможен риск возникновения травяных пожаров, возгораний в районе озёр. Жителям Калмыкии следует строго соблюдать все правила пожарной безопасности.