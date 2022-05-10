Лос-Анджелес, США, 10 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Disney представила официальный тизер-трейлер фильма «Аватар: Путь воды». Об этом сообщил «Канобу».

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания На планете Пандора

События второй части происходят спустя несколько лет после событий первого фильма. По сюжету, главным героям, а также их детям придётся пережить новое вторжение на планету Пандора.

Премьера «Аватар: Путь воды» запланирована на 16 декабря 2022 года. Режиссёром вновь выступил Джеймс Кэмерон — к главным ролям вернулись Сэм Уортингтон (Джейк) и Зои Салдана (Нейтири).