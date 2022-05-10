Краснодар, , 13:10 — REGNUM Более десяти тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, представители казачества, добровольные народные дружины участвовали в охране правопорядка при проведении мероприятий 9 Мая в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Парад Победы в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

Правоохранительными органами было проведено комплексное обследование объектов культурно-массовых мероприятий и прилегающей к ним территории на предмет безопасности, участковые провели проверки лиц, которые состоят на учёте в полиции. Непосредственно перед началом мероприятий были обследованы все территории.

В целом грубых нарушений правопорядка 9 мая в регионе допущено не было.