Нью-Йорк, США, , 13:10 — REGNUM Несмотря на то, что организаторы акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке не стали в 2022 году проводить ее из-за возможности инцидентов, жительница города по имени Татьяна вышла на акцию в одиночку.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняет РИА Новости, в данный момент Татьяне уже за 70 лет, и она ежегодно 9 Мая выходит с портретом отца-фронтовика, а в этом году прошла круг по Центральному парку Нью-Йорка.

«Утром встала и пошла. Обходила трех девушек. Они обратили внимание на меня, поинтересовались, что это. Я им говорю: я участвую в «Бессмертном полку», а это мой папа. Я помню. И День Победы для меня святое. А они мне в ответ: вечная память погибшим. Приятно слышать такое от молодежи», — отметила женщина.

При этом жительница Нью-Йорка добавил, что большая часть жителей США не знает об акции «Бессмертный полк» и не имеет никакого понятия о Второй мировой войне.

«Начинаем с кем-то говорить. Наших, мол, погибло больше 400 тысяч. Я говорю: а наших 27 миллионов. Разговор на этом заканчивается», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трансляцию Бессмертного полка онлайн посмотрели около 1,5 млн человек.