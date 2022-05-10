Салехард, 10 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 10 мая за сутки госпитализировали четырёх человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 32 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 19 ямальцев. Заразился коронавирусом 17 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 10 мая зарегистрировано 136 780 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 358 человек, 1040 скончались.