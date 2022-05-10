Лондон, , 13:02 — REGNUM Планы корпорации Stellantis NV по полному отказу от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе к концу текущего десятилетия могут измениться из-за целого ряда проблем в цепочке поставок, заявил главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Правительство Евросоюза рассматривает возможность введения полного запрета на автомобили с ДВС после 2030 года. Ряд автопроизводителей, включая Stellantis, уже объявил о полном отказе от поставок таких авто в ЕС после указанной даты.

Карлос Таварес рассказал, что переход на электромобили сможет состояться только при обеспечении доступа к достаточному количеству чистой энергии, аккумуляторных батарей, сырья и инфраструктуры для зарядки. Он добавил, что переход на электромобили может привести к росту зависимости ЕС от поставок из стран Азии.

Таварес отметил, что ключевой задачей при переходе на электромобили станет сохранение доступных цен на модели среднего класса. В противном случае автопроизводители потеряют часть клиентской базы.

До 2030 года Stellantis планирует представить более 75 новых моделей электромобилей. Концерн рассчитывает ежегодно выпускать около 5 млн электрических авто.

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