Тюмень, , 13:02 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 11 выздоровевших и один госпитализированный с COVID-19. Об этом 10 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки на 10 мая коронавирус выявили у 44 тюменцев. Это на 12 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 мая коронавирус выявили у 191 140 человека, выздоровели 185 983 пациента, скончались 4307 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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