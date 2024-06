Вашингтон, 10 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Сервис Netflix выпустил первый трейлер третьего сезона сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Об этом сообщил «Игромания».

Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США Слепое пятно

В рамках шоу выйдет девять эпизодов — Bad Travelling («Дурное путешествие»), The Very Pulse of the Machine («Пульс машины»), In Vaulted Halls Entombed («Замурованный в сводчатых залах»), Jibaro («Хиваро»), Swarm («Рой»), Mason’s Rats («Крысы Мейсона»), Three Robots: Exit Strategies («Три робота: Пути отхода»), Kill Team Kill («Убить команду убийц») и Night of the Mini Dead («Ночь мини-мертвецов»). Продюсерами проекта выступают Тим Миллер и Дэвид Финчер — последний поработал над постановкой эпизода под названием Bad Travelling («Дурное путешествие»).

Добавим, что премьера третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы» запланирована на 20 мая 2022 года. Предыдущий сезон шоу вышел в мае 2021 года.