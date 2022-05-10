Тамбов, 10 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Одна женщина погибла, ещё одна пострадала в результате падения фрагмента дерева в Ахлебиновской роще в Тамбове 9 мая, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Ysia.ru Прокуратура

Инцидент произошёл, как уточняет ведомство, на праздничном мероприятии.

«В результате падения фрагмента дерева пострадали две женщины, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным одна из женщин скончалась от полученных травм», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура начала проверку с целью дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию массового мероприятия. Также начата процессуальная проверка, она находится на контроле прокуратуры.