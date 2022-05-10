Москва, 10 мая 2022, 12:55 — REGNUM Возможность разработки законопроекта, согласно которому будет запрещено любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен, уехавших из России после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, артистов, рассматривает в настоящее время сенатор от Республики Крыма Сергей Цеков. Он рассказал об этом 10 мая.

Сергей Цеков
Сергей Цеков
Council.gov.ru

«Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение — это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — приводит слова российского сенатора РИА Новости.

При этом Цеков отметил, что популярности артистов способствуют и позитивные, и негативные упоминания о них в СМИ, так как это является рекламой для дюдей такой профессии.

«Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?», — указал он.

Кроме того, сенатор уточнил, что в случае принятия такого законопроекта СМИ и все интернет-ресурсы перестанут упоминать такого рода деятелей культуры, а также в нем может быть определено наказание за подобные нарушения. При этом Цеков указал, что он уверен в том, что при соблюдении такого запрета имен таких артистов «через год уже никто не вспомнит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министра экономики ФРГ Роберта Хабека обвинили в отстаивании интересов США.