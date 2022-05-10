Москва, 10 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Возможность разработки законопроекта, согласно которому будет запрещено любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен, уехавших из России после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, артистов, рассматривает в настоящее время сенатор от Республики Крыма Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

«Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение — это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — приводит слова российского сенатора РИА Новости.

При этом Цеков отметил, что популярности артистов способствуют и позитивные, и негативные упоминания о них в СМИ, так как это является рекламой для людей такой профессии.

«Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?», — указал он.

Кроме того, сенатор уточнил, что в случае принятия такого законопроекта СМИ и все интернет-ресурсы перестанут упоминать такого рода деятелей культуры, а также в нем может быть определено наказание за подобные нарушения. При этом Цеков указал, что он уверен в том, что при соблюдении такого запрета имен таких артистов «через год уже никто не вспомнит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министра экономики ФРГ Роберта Хабека обвинили в отстаивании интересов США.