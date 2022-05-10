Вильнюс, 10 мая 2022, 12:51 — REGNUM За признание России «террористическим государством» проголосовал сейм Литвы. Об этом 10 мая сообщает местное издание Delfi.

Литва
Литва
Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за резолюцию проголосовали единогласно все 128 депутатов сейма.

При этом также они назвали спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины «геноцидом» и призвали к созданию международного трибунала для ее расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая стало известно, что военные Литвы предложили восполнить дефицит войск НАТО.