Краснодар, 10 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. II фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи» состоится в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко с 13 по 26 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края На Кубани пройдёт фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи»

В этом году тема фестиваля — «Исследуя среду». Его участники средствами живописи, графики, через арт-объекты представят свой взгляд на городское пространство и систему взаимоотношений человека с окружающим ландшафтом.

Всего на фестиваль заявлено более 40 работ. Участниками фестиваля станут художники в возрасте от 16 лет из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Грузии.

Также в рамках фестиваля состоятся встречи, лекции на актуальные темы и телемост с краевыми учреждениями культуры на тему «Диалог о современном искусстве».

Фестиваль «Зеркало эпохи» впервые состоялся в 2021 году и был посвящен преемственности поколений.