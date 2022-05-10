Ханты-Мансийск, 10 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 10 мая госпитализировали 10 больных с COVID-19, 71 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 22 человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Ханты-Мансийск — 14.

С начала пандемии в Югре к 10 мая насчитывается 209 985 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 808 пациентов, 2540 скончались.