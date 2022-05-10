Белгород, 10 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, двое госпитализированы в результате автоаварии, произошедшей в Белгородской области утром 10 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 09:40 в Волоконовском районе на дороге в обход посёлка Пятницкое. У поворота на село Тишанка столкнулись автомобили ВАЗ и Kia Spectra.

В результате аварии на месте погибли четыре человек, ещё двое госпитализированы. Обе машины полностью сгорели, сообщает Go31.