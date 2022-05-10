Екатеринбург, 10 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге владелец самоката избил женщину, которая попросила уступить дорогу. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По информации Е1.ru, конфликт произошёл 9 мая на улице 22-го Партсъезда. Владелец транспортного средства поставил его посреди пешеходной дороги. Гражданка возмутилась этим и получила удар кулаком в лицо.

По её вызову на место прибыли полицейские. Однако впоследствии пострадавшая отказалась писать заявление, чтобы «не тратить время» на разбирательства и судмедэкспертизу.

​​​​​​​