Москва, 10 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В московских парках снова начал работать буккроссинг. Об этом 10 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

jarmoluk Книги

На данный момент открыто уже 11 точек обмена книгами. Большинство из них представляют собой отдельные павильоны с книжными полками, столами, скамейками и стульями. Другая часть — специальные стеллажи в помещениях парковых клубов и студий.

«Буккроссинг давно стал доброй традицией для москвичей. Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы — в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением», — сказала Сергунина.