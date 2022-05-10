Иркутск, 10 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 10 мая известило о задержании двоих мужчин, которые сознались: из-за их неосторожных действий загорелся лес вблизи деревни Грязная.

82.mchs.gov.ru Травяной пожар

Вечером, 7 мая, в полицию поступило сообщение о пожаре на территории Боханского района. За небольшой промежуток времени общая площадь охваченных огнем территорий выросла до нескольких квадратных километров. К утру огнеборцам удалось локализовать пожар. Обследовав место происшествия, полицейские и сотрудники МЧС в качестве основной версии случившегося рассматривали пал травы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали работников фермерского хозяйства. Мужчины 32 и 37 лет пояснили, что должны были вывезти остатки прошлогодней соломы, но, решив упростить себе работу, подожгли тюки и стали ждать результат. Между тем из-за порывов ветра территория возгорания быстро увеличилась. Охватив поле, пламя перешло в лес.

Всего уничтожено 120 гектаров. Ущерб превысил 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 мая в Иркутской области зарегистрировано 30 пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнём.

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