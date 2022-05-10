Киев, , 12:33 — REGNUM В случае, если Украина не получит статуса кандидата в члены Европейского союза, это будет попыткой обмана Киева со стороны Европы. Об этом 10 мая заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Financial Times.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

«Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть», — сказал он, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в члены на вступление в ЕС может затянуться на десятки лет.

При этом Кулеба пригрозил, что киевский режим не будет терпеть в этом случае и добавил, что, как он считает, статус кандидата в члены ЕС должен быть предоставлен Украине уже в июне 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск по-другому взглянул на принципы вооружения армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине.