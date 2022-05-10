Краснодар, , 12:30 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попали 33 новых пациента, данные за сутки опубликованы 10 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 9 мая, сообщалось о 54 новых госпитализированных краснодарцах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, это на 33 случая меньше, чем накануне.

В Краснодаре и Новороссийске заразилось по восемь человек, в Крымском районе — пять, в Мостовском — четыре, в Апшеронском и Кавказском — по три, два новых пациента выявлены в Сочи, сообщили в региональном оперативном штабе.

За период пандемии на Кубани офоциально подтверждено 259 203 случая заражения коронавирусом, выздоровели 247 290 человек, умерли 10 882 пациента.

В ковид-стационарах на 10 мая проходят лечение 558 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 22 человека, на ЭКМО — один.