Братск, Иркутская область, 10 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин 10 мая в своём телеграм-канале рассказал о том, как тушили пожар на отвесной скале на Тэнге в районе Соснового бора:

Телеграм-канал главы Братского района Лесной пожар

«Горы конечно выматывают, ранец старого образца 22 литра воды, нового 18 литров, каждый тлеющий пень или бревно необходимо залить, рельеф местности очень непростой. Есть выступы, углубления.

Вчера сорвался камень весом не менее 1,5 тонн и в нескольких метрах пролетел от наших ребят занимающихся тушением. Были случаи падения и горящих деревьев, скальник, деревья на отвесной стене держутся плохо, чуть корни подгорели и есть риск падения. Ребята действительно молодцы и сделали все возможное работая в таких непростых условиях. Спасибо огромное всем кто принимал участие».

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По словам главы, вторые сутки ребята из Лесничества и Лесхоза устраняют и окарауливают пожар.

По словам главы, 8 мая загорелось на практически отвесной стене, ситуация осложнялась шквальным ветром.

В тушении были задействованы Братское участковое лесничество, ПХС Лесхоза области, силы МЧС и добровольцы из поселка Сосновый бор.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 мая в Иркутской области зарегистрировано 30 пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнём.

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