Оттава, , 12:27 — REGNUM Правительство Канады поддержало инициативу властей США по отказу от испытаний противоспутникового оружия. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Уничтожение спутника Department of Defense

Вице-президент США Камала Харрис объявила о добровольном отказе США от испытаний противоспутникового оружия в апреле 2022 года. При этом в США уже имеются такие системы, эффективность которых была подтверждена в ходе испытаний.

В канадском правительство заявили, что поддерживает эту инициативу и также откажется от испытаний противоспутникового оружия. SpaceNews отмечает символичность этого решения — Канада никогда не разрабатывала и не испытывала подобных вооружений.

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия и Китай неоднократно выступали с предложением о подписании международного договора о запрете вывода оружия в космос. В США не поддержали этой инициативы.

Глава Роскосмоса добавил, что заявления об отказе от дальнейших испытаний противоспутникового оружия в США говорят только о том, что соответствующие системы уже приняты на вооружение.

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