Ростов-на-Дону, 10 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону утром 10 мая эвакуировали сотрудников управления Северо-Кавказской железной дороги. Предполагаемой причиной стала поступившая угроза теракта. Об этом информирует ряд интернет-изданий со ссылкой на источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог

Инцидент случился около 10:00 мск 10 мая. Сотрудников вывели из здания. К месту происшествия прибыли кинологи и другие службы экстренного реагирования.

ИА REGNUM отмечает, что в России наблюдается волна ложных минирований различных учреждений, торговых центров, школ. По данным полиции, только в феврале и первые два дня марта в Ростове-на-Дону было получено 415 угроз. Все сообщения оказались ложными. Взрывных устройств ни в одном случае обнаружено не было.

ИА REGNUM напоминает, что злоумышленникам грозит уголовное преследование по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и т.д., совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры».