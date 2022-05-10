Воронеж, 10 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Воронежской области в стационары доставили 18 новых пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 10 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 9 мая, сообщалось о госпитализации 20 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, что на девять случаев меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 148 пациентов, ещё трое человек с диагнозом COVID-19 скончались.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 381 909 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 370 775 человек, скончались от осложнений на фоне ковида 8 257 воронежцев.