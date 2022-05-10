Москва, , 12:23 — REGNUM Трансляция Бессмертного полка онлайн завершена. Она стартовала в День Победы в 10:00 по местному времени и сутки была доступна на странице онлайн-шествия https://2022.polkrf.ru/, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и в онлайн-кинотеатре Okko. За это время ее посмотрели около 1,5 миллиона человек — большинство в социальных сетях.

«Бессмертный полк» Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Бессмертный полк шагает по планете — трансляция»

Онлайн-шествие дало возможность почтить память своих ветеранов тем, кто не смог принять участие в очном шествии Бессмертного полка по улицам и площадям. Это, в первую очередь, приграничные с территорией Украины населенные пункты, где традиционные шествия не смогли провести в связи с желтым уровнем опасности, и зарубежные страны, жителям которых не разрешили организовать шествия Бессмертного полка.

Попытки омрачить праздник успешно были отбиты системой безопасности — на сайт Бессмертного полка России в непрерывном режиме с самого утра 9 мая шли мощные DDOS-атаки, но трансляция Бессмертного полка онлайн продолжала идти в бесперебойном режиме.

Напомним, в течение 10 дней принимались заявки для онлайн-шествия, каждая из них проходила модерацию, также пользователи имели возможность перезапустить одобренные анкеты ветеранов, поданные в онлайн-шествие год назад.

В круглосуточном режиме работала горячая линия Бессмертного полка России, операторы которой дали более 6000 консультаций по вопросам участия в проекте. Более 1,2 миллиона анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу Бессмертного полка онлайн.