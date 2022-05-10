Воронеж, , 12:20 — REGNUM Воронежские полицейские вернули коллекцию военной атрибутики, похищенную у ветерана вооружённых сил, сообщили 10 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

9 мая в отдел полиции обратился подполковник в отставке с заявлением о похищении из его автомобиля двух кейсов с коллекцией медалей, монет и вымпелов времен Великой Отечественной войны. Мужчина вёз коллекцию в детскую художественную школу, чтобы продемонстрировать учащимся.

Хищение произошло прямо во дворе дома, где проживает хозяин коллекции: он оставил открытой машину и поднялся к себе на этаж, чтобы взять еще несколько предметов, а когда вернулся к автомобилю, то обнаружил, что два кейса пропали.

Установить личности похитителя удалось оперативно благодаря записям с камер видеонаблюдений. Похитительницей оказалась 71-летняя женщина, проживающая в соседнем доме. Ранее она уже попадала в поле зрения полиции. При обыске у подозреваемой изъяли всё похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.