Берлин, , 12:17 — REGNUM Газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) из ФРГ собирается переводить евро в Газпромбанк для их конвертации в рубли и оплаты природного газа из России. Об этом 10 мая сообщает агентство Reuters.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, отмечается, что в компании рассчитывают, что конвертация в рубли не вызовет затруднений и уточняется, что открытие счета в Газпромбанке прошло без каких-либо затруднений.

Вместе с тем, уточняется, что в компании отказались комментировать вопрос о том, было ли ею открыто в Газпромбанке два счета — в рублях и в евро. При этом в VNG указали, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения поставок газа и экономической стабильности ФРГ на фоне антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой стало известно, что Россия не будет принимать участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации на Украине, так как ее аргументы и разъяснения о целях спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ полностью игнорируются.