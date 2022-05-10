Берлин, 10 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министра экономики ФРГ Роберта Хабека обвинили в отстаивании интересов США, передает Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

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«Как вы можете доказать, что представляете интересы ФРГ, а не интересы США?» — спросил сотрудник нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге у министра во время его выступления перед рабочими.

На встрече сотрудники завода заявили, что США финансировали смену режима в Киеве и пытались помешать хорошим отношениям между РФ и Германией. Также рабочие попросили освободить нефтепровод «Дружба», по которому поступает нефть из РФ, от эмбарго, поскольку от санкций больше пострадает Германия, чем Россия, отмечает издание.