Минск, , 12:09 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск по-другому взглянул на принципы вооружения армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скажу откровенно: тогда мы по-другому видели свою армию, и прежде всего вооружение армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция РФ в Украине нас многому научила», — отметил он в Минске на совещании, где рассматриваются вопросы гособоронзаказа, передает Sputnik Беларусь.

По его словам, в Белоруссии извлекают уроки в части развития и оснащения войск исходя из опыта проведения спецоперации РФ на Украине.