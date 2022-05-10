Воронеж, 10 мая 2022, 12:08 — REGNUM Действие высокого, жёлтого, уровня террористической опасности продлено в приграничных с Украиной Россошанском и Кантемировской районах Воронежской области, сообщила 10 мая пресс-служба правительства региона. Решение принято губернатором.
Режим установлен ещё на 15 суток, с 00:00 11 мая.
Глава региона также призвал жителей региона проявлять бдительность и быть внимательнее к происходящему вокруг.
Как сообщало ИА REGNUM, в первый раз жёлтый уровень террористической опасности в приграничных воронежских районах был установлен с 11 апреля. В Кантемировском, Россошанском, а также Ольховатском районах отменили массовые праздничные мероприятия ко Дню Победы.