Воронеж, , 12:08 — REGNUM Действие высокого, жёлтого, уровня террористической опасности продлено в приграничных с Украиной Россошанском и Кантемировской районах Воронежской области, сообщила 10 мая пресс-служба правительства региона. Решение принято губернатором.

Александр Гусев Kremlin.ru

Режим установлен ещё на 15 суток, с 00:00 11 мая.

«Принимая такие решения, на первое место я всегда ставлю предосторожность и безопасность. Но жителям двух приграничных муниципалитетов, как и всей области, по-прежнему не следует беспокоиться. На сегодняшний день для этого нет оснований. «Желтый» уровень означает лишь особое несение службы нашими силовыми и правоохранительными органами — у них расширяются возможности для профилактической работы и оперативного реагирования», — прокомментировал решение губернатор Александр Гусев.

Глава региона также призвал жителей региона проявлять бдительность и быть внимательнее к происходящему вокруг.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый раз жёлтый уровень террористической опасности в приграничных воронежских районах был установлен с 11 апреля. В Кантемировском, Россошанском, а также Ольховатском районах отменили массовые праздничные мероприятия ко Дню Победы.