Иркутск, 10 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. За сутки 9 мая в Иркутской области зарегистрировано 30 пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

56.mchs.gov.ru Травяной пожар

Организована работа 776 патрульных групп общей численностью более 2 с половиной тысяч человек. Накануне за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 4 гражданина. Всего с начала действия особого противопожарного режима составлено 73 административных протокола.

Для пресечения входа и въезда граждан в лесные массивы создано 26 стационарных и 23 передвижных межведомственных постов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области 8 мая обнародовали информацию о пострадавших в крупном пожаре, случившемся 7 мая в селе Половино-Черемхово Тайшетского района: таковых восемь человек. У многих сгорели паспорта. Не обошлось без жертв. В Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим из-за ухудшения пожарной обстановки.

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