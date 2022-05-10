Донецк, , 12:05 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека. Об этом 10 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка ранены два человека», — отмечается в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 10:20 выпустили 5 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Кировскому району Донецка.