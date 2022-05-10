Москва, 10 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Россия не будет принимать участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации на Украине, так как ее аргументы и разъяснения о целях спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ полностью игнорируются. Об этом 10 мая говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Отмечается, что российская сторона обратила внимание на новый антироссийский ход западных стран в виде созыва в Женеве специальной сессии СПЧ ООН по ситуации на Украине.

Кроме того, добавляется, что такие попытки навязать СПЧ политизированную и конфронтационную повестку Москву не удивляют и укладываются в традиционную линию Запада по использованию прав человека в своих конъюнктурных интересах.

Также уточняется, что аргументы и разъяснения российской стороны относительно истинных целей специальной военной операции ВС РФ по денацификации Украины и реальной ситуации «на земле» полностью игнорируются, и, очевидно, также не будут выслушаны и в этот раз.

«Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе российского Минфина рассказали, что сообщения американского агентства Bloomberg об ожидаемом якобы возможном падении ВВП России на 12% являются не соответствующими действительности.