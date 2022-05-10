На Алтае едва успевают тушить травяные пожары
Барнаул, 10 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Обстановка с пожарами в Алтайском крае по состоянию на 10 мая 15:00 местного времени складывается достаточно напряжённой. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, уже ликвидировано 54 пожара, большинство — горение мусора и травы.
«Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю работают в усиленном режиме. Пожарные расчёты, порой не заезжая в часть в течение дежурных суток, едут с одного «травяного» пожара на другой», — пояснили спасатели.
По их словам, в период с 7 по 11 мая на большей части территории сохраняется высокая пожароопасность.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новоалтайске 7 мая сгорел склад газовых баллонов, есть погибший.
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