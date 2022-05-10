Севастополь, 10 мая 2022, 11:56 — REGNUM В ковидные стационары Севастополя за сутки попали 16 пациентов, сообщили 10 мая в департаменте здравоохранения города.
В стационарах региона свободными остаются 18 коек для лечения пациентов с COVID-19.
За сутки в городе подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19, скончались за сутки ещё два человека с подтверждённым ковидом.
С начала пандемии в Севастополе было официально зарегистрировано 83 800 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 147, жертвами инфекции стали 2 345 человек.