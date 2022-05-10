Севастополь, 10 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В ковидные стационары Севастополя за сутки попали 16 пациентов, сообщили 10 мая в департаменте здравоохранения города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 169 пациентов, из них 82 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

В стационарах региона свободными остаются 18 коек для лечения пациентов с COVID-19.

За сутки в городе подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19, скончались за сутки ещё два человека с подтверждённым ковидом.

С начала пандемии в Севастополе было официально зарегистрировано 83 800 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 147, жертвами инфекции стали 2 345 человек.