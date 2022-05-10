Элиста, 10 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Жителей Калмыкии предупредили об усилении ветра, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России 10 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня ветер северо-западного направления усилится до 20 метров в секунду. Непогода может спровоцировать происшествия, связанные с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением конструкций, повреждением крыш.

Спасатели рекомендуют оставаться дома и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.