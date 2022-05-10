Новохопёрск, Воронежская область, 10 мая 2022, 11:50 — REGNUM Посещение Хопёрского заповедника в Воронежской области ограничено, об этом сообщается на сайте заповедника.
Как уточняется, в настоящее время часть экскурсионного маршрута «Легенды Хопра» находится в зоне затопления. Однако при посещении части маршрута взимается полная стоимость разрешительного билета. Гостям предлагается заранее по телефону узнавать о проходимости данного маршрута.
Также на территории заповедника по реке Хопёр запрещено движение на любых плавсредствах.
В заповеднике также не исключили введение ограничений на его посещение в связи с высокими атмосферными температурами и высокой пожарной опасностью.
Отметим, что на лето 2022 года в заповеднике анонсировали открытие экологической тропы, посвящённой выхухоли, при этом часть тропы проходит по воде.