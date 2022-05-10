Новохопёрск, Воронежская область, 10 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Посещение Хопёрского заповедника в Воронежской области ограничено, об этом сообщается на сайте заповедника.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Сова в заповеднике

Как уточняется, в настоящее время часть экскурсионного маршрута «Легенды Хопра» находится в зоне затопления. Однако при посещении части маршрута взимается полная стоимость разрешительного билета. Гостям предлагается заранее по телефону узнавать о проходимости данного маршрута.

Также на территории заповедника по реке Хопёр запрещено движение на любых плавсредствах.

«Решение об открытии навигации и об уточнение даты открытия навигации для туристов по реке Хопер и озеру Большое Голое будет приниматься 1 июня 2022 года. О чем будет сообщено на официальном сайте Хоперского заповедника», — уточнили в заповеднике.

В заповеднике также не исключили введение ограничений на его посещение в связи с высокими атмосферными температурами и высокой пожарной опасностью.

Отметим, что на лето 2022 года в заповеднике анонсировали открытие экологической тропы, посвящённой выхухоли, при этом часть тропы проходит по воде.