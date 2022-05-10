Молдавия, 10 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Во время прошедшего 9 мая в Кишиневе многотысячного Марша Победы молдавскими полицейскими было выписано 103 штрафа за ношение георгиевской ленты. Об этом 10 мая заявил начальник Главного инспектората полиции страны Виорел Чернэуцяну в эфире телеканала ТВ-8.

Георгиевская лента

«Мы констатировали 103 нарушения. Среди тех, кто фигурирует в протоколах, десять человек входят в категорию лиц, занимающих ответственные должности», — сказал он.

Также Чернэуцяну добавил, что в ближайшие дни все названные лица будут оштрафованы и уточнил, что в числе таковых есть депутаты, включая народных избранников Гагаузской автономии, отменившей запрет молдавских властей на ношение георгиевской ленты.

Кроме того, начальник Главного инспектората молдавской полиции отметил, что информация о депутатах передана в генпрокуратуру республики, которой будет определена процедура в отношении народных избранников.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что шествии в рамках акции «Бессмертный полк» в Кишиневе приняли участие порядка 25 тысяч человек.