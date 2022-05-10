Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM Жительнице Свердловской области Таисии Ананьиной в День Победы в 2022 году исполнилось 100 лет. В 1942 году она ушла на фронт добровольцем, сообщает региональный департамент информполитики.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Родилась Ананьина в деревне Гилево Свердловской области 9 мая 1922 года. Когда ей было девять лет, то умерла её мать. Службу Таисия Георгиевна проходила в отдельном зенитном артиллерийском дивизионе 9-го Сталинского корпуса ПВО. А День Победы и свой очередной, 23-й день рождения ефрейтор встретила в Венгрии.

Женщина была награждена орденами Жукова и «Отечественной войны II степени», а также медалями. После войны она переехала в Свердловск и работала там бухгалтером.