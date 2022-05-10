Москва, 10 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Российские медицинские учреждения за истекшие сутки госпитализированы 1000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, что на 17,9%, чем днём ранее. 10 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки медики выявили 4531 новый случай COVID-19, выздоровели после болезни 5014 человек. 101 человек умер от последствий заболевания.

Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 1218 госпитализациях, 5030 новых случаях и 103 летальных исходах.

Смертность от COVID-19 в России держалась выше отметки в 150 случаев в сутки с октября 2020 года по май 2022 года. Пик смертности пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года, максимальные темпы прироста числа новых случаев наблюдались в феврале и марте 2022 года.