Донецк, , 11:43 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку ракеты из БМ27 «Ураган». Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н. п. Пески — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 ракет из БМ27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

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