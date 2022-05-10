Рим, , 11:41 — REGNUM Решение об исключении граждан России из числа членов жюри итальянской литературной премии «Стрега» приняло министерство иностранных дел Италии. Об этом 10 мая рассказал директор фонда Марии Беллончи, являющегося одним из организаторов конкурса, Стефано Петрокки газете La Repubblica.

Правительство Италии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я узнал об этом решении с тяжелым сердцем. Я лично сожалею, потому что это разрыв диалога о книгах и культуре», — отметил Петрокки.

Также отмечается, что имена членов жюри премии не уточняются и добавляется, что для того, чтобы понять причины такого решения необходимо дождаться официального заявления МИД Италии.

При этом экс-директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда написала на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что из членов жюри указанного конкурса исключены известные российские итальянисты Евгений Солонович и Анна Ямпольская, и назвала такое решение бессмысленным.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что новые поставки оружия в Киев могут привести к «новым жертвам, новым военным действиям, новым голодным».