Белгород, 10 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Громкий звук, который услышали жители Белгорода и близлежащих районов областного центра, связан с работой Воздушно-космических сил. Об этом 10 мая сообщил региональный штаб на странице губернатора Белгородской области в «ВКонтакте».

Beladm.ru Белгород

В комментариях к посту главы региона белгородцы сообщили о «грохоте», который был слышен в областном центре и соседних посёлках.

«Громкий звук, который недавно услышали жители Белгорода и близлежащие районы, связан с работой Воздушно-космических сил России», — говорится в ответе оперштаба на комментарии жителей.

В оперштабе подчеркнули, что безопасности жителей региона угрозы нет.