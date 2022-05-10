Чита, , 11:30 — REGNUM Глава Читы Александр Сапожников в своём телеграм-канале 10 мая рассказал о подвиге военнослужащего соединения связи читинца Евгения Подкорытова, совершенном им в ходе специальной операции на Украине:

Забайкалец Евгений Подкорытов Мэрия Читы

«Старший прапорщик Подкорытов 28 апреля в условиях общевойскового боя обеспечивал связь для одного из командных пунктов наших войск. Даже попав под миномётный обстрел, он до конца выполнял свою задачу. Евгений Сергеевич погиб на боевом посту. Ему было 42 года. За героизм и самоотверженность он посмертно награжден Орденом Мужества. Он настоящий герой, который навсегда останется для забайкальцев примером беззаветного следования своему воинскому долгу. Вечная память! Соболезную родным и близким героя. Скорблю вместе с вами».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях губернатор Забайкалья Александр Осипов на своей странице «ВКонтакте» рассказал об отваге забайкальского воина, проявленной во время спецоперации на Украине.

По его словам, Алексей Лиханов из с. Ундино-Поселье во время боя спас нескольких наших бойцов, оказал им помощь и отправил в полевой госпиталь. После его самого ранило и отбросило ударной волной в сторону от поля боя. Он сам оказал себе первую помощь, укрылся от врагов в канаве, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии.

Читайте также: «Маресьев нашего времени» — Россия восхищена подвигом воина из Забайкалья