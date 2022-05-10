Рим, , 11:29 — REGNUM Оргкомитет итальянской литературной премии «Стрега» исключил из состава жюри российских литературоведов Евгения Солоновича и Анну Ямпольскую. Об этом сообщила бывший директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я только что узнала, что величайший итальянист России Евгений Солонович, который распространял знания о нашей литературе, переводил величайших писателей и поэтов XIX, XX веков и современности, получил множество престижных премий и наград в Италии и России, исключен из оргкомитета премии «Стрега», потому что он русский», — сообщила Страда.

Организатором литературной премии «Стрега» является Фонд Беллончи. Глава фонда Стефано Петрокки в комментарии газете La Repubblica объяснил, что российские литературоведы исключены из состава жюри по решению министерства иностранных дел Италии.

Евгений Солонович перевёл на русский язык большое количество произведений итальянских поэтов разных веков, включая Данте Алигьери и Франческо Петрарку. Солонович и Ямпольская преподают в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве.

Премия «Стрега» является одной из самых престижных литературных наград в Италии. Она вручается ежегодно с 1947 года, лауреатами премии были Умберто Эко, Альберто Моравиа и другие известные итальянские писатели.